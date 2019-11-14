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В большом зале Новосибирского театра оперы и балета создали бельэтаж

Полностью завершить реконструкцию НОВАТ планируют в середине декабря

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Бельэтаж - ярус с наилучшими визуальными и аудио характеристиками - создали в большом зале Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) во время реконструкции, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театра.

"У нас появился бельэтаж. Для классического театра это совершенно естественный элемент, поэтому у нас появляется бельэтаж, это зона повышенного зрительского комфорта", - сказал собеседник агентства.

Схема зрительного зала включает партер, высокий партер, а также амфитеатр, бельэтаж и ярус. Вместо радиорубки установят дополнительные кресла, а для комфорта зрителей увеличили ширину кресел и проходов.

"По обращению руководства Новосибирской государственной консерватории на ярусе большого зала НОВАТа будут предусмотрены 150 входных стоячих мест для студентов консерватории и музыкального колледжа, сейчас ведется проработка данной схемы расположения зрителей", - добавил собеседник агентства.

Реконструкцию большого зала театра проводят с лета 2019 года, полностью завершить ее планируют в середине декабря этого года.

Новосибирский академический театр оперы и балета называют ровесником Победы - он открылся 12 мая 1945 года.

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