В Омске приставы закрыли предприятие по производству канифоли из-за нарушений

ОМСК, 15 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили деятельность омского предприятия, в отношении владельцев которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы". Как сообщает в пятницу пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России (УФССП) по Омской области, суд запретил новому юридическому лицу осуществлять эксплуатацию завода из-за нарушений требований безопасности.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"В ноябре текущего года в ходе проверочных мероприятий в отношении ООО "ЗЕТ-Трейдинг" специалисты надзорного органа выявили ряд нарушений в области промышленной безопасности. Советский районный суд г. Омска назначил административное приостановление деятельности по эксплуатации площадки цеха по производству канифоли сроком на 90 суток с правом проведения работ по устранению выявленных нарушений. На основании решения суда судебные приставы УФССП России по Омской области приостановили деятельность цеха", - говорится в сообщении.

В Минприроды Омской области ТАСС пояснили, что речь идет о заводе "Химпром", который неоднократно нарушал природоохранное законодательство. По данному факту УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы". "Росприроднадзор проводил несколько внеплановых проверок на предприятии, были зафиксированы ненормированные выбросы загрязняющих веществ. Решениями Ленинского райсуда г. Омска и Омского областного суда деятельность ООО ПК "Химпром" признали незаконной и приостановили, однако владельцы предприятия зарегистрировали новую организацию - ООО "ЗЕТ-трейдинг". По нашим данным, в выдаче разрешения на выбросы ей отказано", - сказал собеседник агентства.

Получить комментарий Росприроднадзора ТАСС пока не удалось.