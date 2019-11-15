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Два обновленных МиГ-31БМ вернутся в состав авиации ЦВО до конца года

В ходе заводского ремонта и модернизации обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены их тактические характеристики

ТАСС, 15 ноября. Два сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ после проведения ремонта и модернизации поступят до конца 2019 года на вооружение истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"В ходе заводского ремонта с модернизацией обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после прибытия на военный аэродром самолеты заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ РФ.

На вооружении авиационного соединения 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Красноярском крае, стоят истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Крупнейшее в Сибири авиасоединение несет боевое дежурство по противовоздушной обороне промышленных, административных и военных объектов.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.

Теги
РоссияКрасноярский край
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