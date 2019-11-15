В Кузбассе в 2020 году введут налоговые льготы для компаний, реализующих инвестпроекты

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение в 2020 году снизить ставку по налогу на прибыль для региональных компаний, реализующих инвестиционные проекты на территории области, вдвое - с 20% до 10%. Также они будут временно освобождены от уплаты налога на имущество, сообщил ТАСС в пятницу заместитель губернатора Алексей Крупин.

"Компании, которые зарегистрированы у нас и здесь же реализуют инвестиционные проекты, уже со следующего года смогут платить налог на прибыль по сниженной до 10% ставке и получат льготу по налогу на имущество - они будут освобождены от уплаты налога сроком на пять лет, а в последующие пять лет ставка по имущественному налогу для них будет снижена на 50%. <…> Мы ожидаем, что данная мера простимулирует наши компании и станет дополнительным толчком для реализации новых проектов в сфере производства", - сказал Крупин.

Он пояснил, что обязательным условием для применения налоговых льгот будет регистрация компаний на территории региона, при этом объем инвестиций в их проекты должен составлять от 50 млн рублей по итогам трех лет или не менее 500 млн рублей за пять лет. Меры налогового стимулирования будут распространяться на производственные компании за исключением угольных предприятий.

"Потенциально воспользоваться данными мерами поддержки смогут более 20 компаний в 2020 году, это предприятия, которые намерены инвестировать в сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, металлургию, машиностроение, и другие производственные направления за исключением угольной промышленности", - пояснил замгубернатора.