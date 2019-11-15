Глава Алтая предложил регионам Сибири создать единый туристический проект

ТАСС, 15 ноября. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в пятницу во время заседания в Новосибирске совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС) предложил создать единый туристический проект регионам Сибири, что поможет сделать значительный рывок в развитии отрасли. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте правительства Республики Алтай.

"Создав единый комплексный туристский проект, учитывающий различные направления туризма, сервисы и особенности географии СФО, мы сможем достичь значительного эффекта для экономики регионов за счет развития транспортной инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства, сферы услуг, строительства и так далее", - цитирует пресс-служба правительства региона Олега Хорохордина.

Хорохордин отметил, что СФО занимает четверть площади всей России, там множество объектов, привлекающих туристов. По его словам, создание одного рабочего места в сфере туризма влечет создание до пяти рабочих мест в смежных отраслях. При этом региональные туристические фирмы не обмениваются опытом, а воспринимают друг друга как конкурентов.

"Создание межрегиональных маршрутов позволит раскрыть культурно-исторический потенциал регионов: познакомит с народными традициями и промыслами, поддержит развитие самодеятельного творчества. Обслуживание маршрутов совместного проекта могут осуществлять региональные туроператоры по единым стандартам и единым ценам, так будет развиваться и качество обслуживания", - пояснил Хорохордин.

Как отмечают в пресс-службе правительства Алтая, в концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)" целевой показатель турпотока в стране к концу 2025 года составляет 93 млн человек, для регионов Сибири - 8 млн человек. В соответствии с майским указом президента необходимо обеспечить увеличение занятых в сфере МСП до 25 млн человек, для регионов МАСС показатель - около 3 млн человек. Исполнение показателей позволит создать более 100 тыс. рабочих мест в сфере туризма, и до 512 тыс. рабочих мест в смежных отраслях - это рост занятости в МСП до 300 тыс. человек. Хорохордин предложил разработать конкретный прикладной документ для достижения общих целей и задач, поставленных руководством страны.

"Объединение ресурсов регионов, формирование и развитие приоритетных туристских территорий, улучшение качества услуг и повышение их доступности для внутренних и въездных туристов, формирование специальных мер господдержки многократно увеличат общий турпоток СФО", - резюмировал глава Республики Алтай.