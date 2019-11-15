Власти Кузбасса субсидируют железнодорожной экспресс до горнолыжного курорта Шерегеш

КЕМЕРОВО, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса субсидируют из регионального бюджета перевозку пассажиров на туристическом электропоезде "Шерегеш-экспресс", который, начиная с субботы и в течение всего горнолыжного сезона, будет доставлять туристов из южных городов Кузбасса в Горную Шорию. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Шерегеш-экспресс" впервые был запущен в 2018 году по маршруту Прокопьевск - Новокузнецк - Чугунаш и курсировал до окончания горнолыжного сезона весной текущего года. Первый в новом сезоне туристический поезд отправился в субботу, 16 ноября, в 6:03 по местному времени (2:03 мск). Запуск поезда совпадает с датой официального открытия горнолыжного сезона в Шерегеше.

"Курсирование туристического электропоезда "Шерегеш-экспресс" осуществляется с ноября по апрель <…> В бюджете области предусмотрены средства для субсидирования перевозок туристов по маршруту. Субсидирование перевозки обусловлено невозможностью покрытия расходов перевозочной компании за счет оплаты туристами стоимости проезда в электропоезде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что размер субсидии будет зависеть от числа фактически перевезенных пассажиров и в настоящий момент не определен.

Туристический поезд будет совершать по восемь рейсов в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни. Время в пути от Прокопьевска до поселка Чугунаш составляет 4 часа 8 минут, от Новокузнецка - 3 часа 8 минут. На конечной станции туристов встречают автобусы и довозят до горнолыжного курорта Шерегеш, автобусный маршрут занимает еще около получаса. Электропоезд "Шерегеш-экспресс" состоит из четырех вагонов, один из которых первого класса. Вагоны оборудованы креплениями для горнолыжного снаряжения. Стоимость взрослого билета на электропоезд составляет от 154 до 309 рублей.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек. На территории курорта расположено 69 гостиниц, 25 горнолыжных трасс общей протяженностью около 45 километров и 16 подъемников. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Горную Шорию увеличится до 2,2 млн человек в год.