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В Томске произошел пожар в историческом "Доходном доме Макушина"

Площадь возгорания составила 65 кв. м, в результате ЧП никто не пострадал

ТОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили в воскресенье пожар на площади 65 кв. м в трехэтажном кирпичном доме-памятнике на улице Крылова в Томске, где располагался первый томский Доходный дом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании в трехэтажном кирпичном доме поступило сегодня ночью в 03:17 (23:17 мск). На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь из окна третьего этажа, было сильное задымление в подъезде. В результате пожара в квартире на третьем этаже частично обгорели стены на площади 35 кв. м, в чердачном помещении над квартирой обгорел утеплитель на площади 30 кв. м. Пожар ликвидирован в 04:08 (0:08 мск)", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал, из дома эвакуировали восемь человек. В тушении возгорания принимали участие девять единиц техники и 25 человек. Причина пожара устанавливается.

Как уточнил ТАСС глава городского комитета по охране памятников Никита Кирсанов, здание на улице Крылова, 23/1 построено в 1912 году и является памятником культурного наследия регионального значения. В нем располагался первый в Томске Доходный дом (здание с квартирами в аренду - ноу-хау XIX века), принадлежавший купцу и просветителю Сибири Петру Макушину.

Теги
РоссияТомская область
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