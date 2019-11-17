Норильск предложил зимним городам совместно работать над темами строительства и туризма

НОРИЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Темы строительства в вечной мерзлоте и экологического туризма были предложены Норильском для совместной работы Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM). Уже весной следующего года в рамках организации планируется создать рабочую группу по этим вопросам, сообщил журналистам директор Агентства развития Норильска (АРН) Максим Миронов.

Ассоциация мэров зимних городов существует с 1981 года и призвана решать вопросы, связанные с деятельностью зимних городов. Участники организации представляют города Японии, Китая, США, Канады, Республики Корея, Финляндии, Эстонии, Монголии. От российской стороны в нее входят Норильск, Магадан и Новосибирск.

"Проговорили темы, которые интересны будут для Норильска. Это поиск технологий и методологии строительства в вечной мерзлоте и тема экологического туризма и его развития. Это две темы, которые активно поддержал секретариат [WWCAM]. Мы планируем подписать план реализации, они проведут экспертизу и посмотрят, какое количество стран ассоциации в них сможет участвовать. Скорее всего, мы сформируем рабочую группу в марте - апреле 2020 года и начнем эффективно работать по этим программам", - сказал Миронов.

По его словам, представители Южной Кореи и Японии уже выразили готовность к участию в совместных проектах. Так их заинтересовал фестиваль подледной рыбалки на Енисее, который впервые прошел в Норильске в 2019 году. "Они сказали, что ждут приглашение, что за свой счет привезут туристов и сами приедут посмотреть [в 2020 году]", - сообщил директор АРН.

Опыт для зимних городов

Представители WWCAM признаются, что им интересен опыт Норильска, города, построенного в суровых географических и климатических условий. "Здесь разноцветные фасады, некоторые с подсветкой, много иллюминации. Эдмонтон выглядит более серым", - сказала Айла Танака, представительница канадского Эдмонтона.

Представитель канцелярии иностранных дел народного правительства города Цзиси (Китай) Ван Сяофэн сказал журналистам, что в его городе одна из проблем - наледь и снег на дорогах. "Думаю, нам надо учиться у Норильска, как убирать снег", - отметил он.

С 14 по 17 ноября делегаты WWCAM, среди которых представители городов Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи, Монголии и России, работают в Норильске.