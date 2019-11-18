Новосибирский аэропорт Толмачево введет 15 новых межрегиональных маршрутов в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево, являющийся вторым по численности транзитных пассажиров транспортным хабом страны, введет 15 новых межрегиональных маршрутов в 2020 году, сообщил в понедельник на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Мы ожидаем, что в следующем году количество межрегиональных маршрутов увеличится почти на 15, то есть еще 15 городов будут связаны прямым авиасообщением с Новосибирском", - сказал Травников, добавив, что расширение сети маршрутов за пределами московского авиаузла обсуждалось на стратегической сессии, организованной Минтрансом РФ и посвященной межрегиональному авиасообщению.

Правительство Новосибирской области будет участвовать в расширении этой работы. По словам Травникова, уже сформировали определенный план на 2020 год с руководством регионов в разных частях страны.

Губернатор отметил, что руководство холдинга "Новапорт" и аэропорта Толмачево рассчитывают, что после реализации масштабной инвестиционной программы, которая, в том числе, включает строительство нового терминала общей стоимостью 20 млрд рублей, а также реконструкцию двух взлетно-посадочных полос, Новосибирск "будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт".

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.