Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Томский губернатор сделал 31 декабря выходным в администрации региона

Рабочий день перенесли на 28 декабря "по многочисленным просьбам женщин"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
© Николай Галкин/ТАСС

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Такое решение он принял "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам", сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение "Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года", в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона рекомендовал исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления в регионе последовать его примеру и организовать рабочее время так же.

"Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Согласно постановлению правительства РФ, 31 декабря 2019 года является рабочим днем. Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Власти Приангарья предоставят выплаты инвалидам боевых действий в Чечне и семьям погибших
Предоставление выплат приурочили к 25-й годовщине начала вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС