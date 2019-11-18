Томский губернатор сделал 31 декабря выходным в администрации региона

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Такое решение он принял "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам", сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение "Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года", в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона рекомендовал исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления в регионе последовать его примеру и организовать рабочее время так же.

"Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Согласно постановлению правительства РФ, 31 декабря 2019 года является рабочим днем. Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января.