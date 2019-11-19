Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирский аэропорт проведет тендер на реконструкцию аэровокзала за 13,5 млрд рублей

Итоги торгов подведут 28 января 2020 года

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация новосибирского аэропорта Толмачево проведет открытые торги для определения подрядчика, который займется реконструкцией аэровокзала для международных и внутренних воздушных линий, сумма контракта составляет 13,5 млрд рублей. Их итоги будут подведены 28 января 2020 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Выполнение строительно-монтажных работ по <...> реконструкции аэровокзального комплекса <...> аэропорта Толмачево <...> начальная (максимальная) цена договора [составляет] 13,5 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Генеральный директор Толмачево Евгений Янкилевич ранее сообщал журналистам, что в аэропорту будет построен новый терминал стоимостью почти 20 млрд рублей. Первый этап строительства объекта площадью 56 тыс. кв. метров за 12 млрд рублей планировалось выполнить к 2022 году.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Власти Приангарья выясняют, кто дезинформировал жителей зоны паводка о выплатах матпомощи
15 ноября более 300 жителей Тулуна, чьи дома не были затоплены, одновременно обратились с заявлениями на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС