Новосибирский аэропорт проведет тендер на реконструкцию аэровокзала за 13,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация новосибирского аэропорта Толмачево проведет открытые торги для определения подрядчика, который займется реконструкцией аэровокзала для международных и внутренних воздушных линий, сумма контракта составляет 13,5 млрд рублей. Их итоги будут подведены 28 января 2020 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Выполнение строительно-монтажных работ по <...> реконструкции аэровокзального комплекса <...> аэропорта Толмачево <...> начальная (максимальная) цена договора [составляет] 13,5 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Генеральный директор Толмачево Евгений Янкилевич ранее сообщал журналистам, что в аэропорту будет построен новый терминал стоимостью почти 20 млрд рублей. Первый этап строительства объекта площадью 56 тыс. кв. метров за 12 млрд рублей планировалось выполнить к 2022 году.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.