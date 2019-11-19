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Откачивать воду в Минусинске, где действует режим ЧС, начнут 5 декабря

Для решения проблемы регулярных затоплений правительство края выделило 38 млн рублей

ТАСС, 19 ноября. Откачивать воду в подтопленном городе Минусинск, где с 9 октября действует режим ЧС, начнут 5 декабря, сообщается во вторник на сайте правительства Красноярского края.

Несколько микрорайонов города регулярно затапливаются после дождей из-за подъема уровня воды в Цыганском болоте. Правительство края выделило 38 млн рублей на строительство коллектора по откачке дренажных вод, что решит проблему регулярных затоплений.

"С 5 декабря начнут откачивать воду из Цыганского болота в систему городской канализации в объеме 450-500 тыс. кубометров. Это позволит опустить уровень грунтовых вод ниже критических отметок", - приводятся в сообщении слова главы города Андрея Первухина. Коллектор длиной 3,8 км уже построен, в ближайшее время на очистные сооружения доставят насосы и необходимое оборудование.

Минусинск - город на юге Красноярского края, в нем проживают 68 тыс. человек, в зоне постоянных подтоплений живут порядка 2 тыс. человек. После наводнения в августе власти признали непригодными для проживания 42 жилых дома, где проживают 158 человек. Часть людей остались в своих домах, некоторые переехали к знакомым, две семьи переселились во временное жилье.

Теги
РоссияКрасноярский край
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