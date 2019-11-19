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Прокуратура направила предостережение чиновникам из-за снега на дорогах Барнаула

Снегопад в городе продолжался двое суток

БАРНАУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Барнаула организовала проверку содержания дорог в связи с сильным снегопадом. Председателю комитета по дорожному хозяйству, сотрудникам муниципального бюджетного учреждения "Автодорстрой", обслуживающего дороги, выписаны предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается о вторник на сайте прокуратуры по Алтайскому краю.

"В связи с обильным снегопадом прокуратура Барнаула организовала проверку соблюдения законодательства при содержании дорог города зимой. Учитывая погодные условия, поступающие в прокуратуру города обращения о несоответствии дорог установленным требованиям, ранее имевшие место факты ненадлежащего содержания дорог в осенне-зимний период в Барнауле, прокуратура города 19 ноября объявила предостережения о недопустимости нарушений закона при содержании улично-дорожной сети председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, руководителю и начальникам дорожно-эксплуатационных участков МБУ "Автодорстрой"", - говорится в сообщении ведомства.

В Алтайском крае, а также в самом Барнауле прошли сильные снегопады. Как пояснили ТАСС в мэрии Барнаула, снегопад прекратился только во вторник, до этого он продолжался двое суток. Люди и техника, задействованные в расчистке снега, работают круглосуточно. Ночью на уборку будет привлечено порядка 200 единиц различных машин. Последствия снегопада планируется ликвидировать в ближайшие 2-3 дня.

Теги
РоссияАлтайский край
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