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Энергосбой стал причиной эвакуации горняков на двух шахтах в Кузбассе

Людей вывели на поверхность из шахт "Грамотеинская" и "Разрез "Инской"

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Эвакуация 61 горняка проведена на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе из-за сбоя в электроснабжении, который произошел на Беловской РГЭС (входит в кузбасский филиал "СГК"). Работа предприятия временно приостановлена, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента угольной промышленности региона.

"Шахту "Грамотеинская" отключили [от электроэнергии] в 15:28 (11:28 мск), вывели 61 человека, когда будет электроэнергия, [предприятие] возобновит работу", - сказали в пресс-службе.

Ранее эвакуация 58 человек была проведена и на шахте "Разрез "Инской", на которой из-за нарушения в электроснабжении произошел сбой в системе вентиляции. Пострадавших нет.

На официальном сайте Минэнерго РФ сообщается, что во вторник на Беловской ГРЭС (входит в кузбасский филиал "СГК") была снижена рабочая мощность из-за чего были обесточены 26 подстанций. Без электроснабжения остались промышленные и частные потребители электроэнергии. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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РоссияКемеровская область
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