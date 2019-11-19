На Кузбассе восстановили подачу электроэнергии, нарушенную из-за сбоя на Беловской ГРЭС

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроэнергии в Гурьевском и Беловском районах Кемеровской области, где во вторник произошло массовое отключение потребителей из-за сбоя на Беловской ГРЭС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Россети Сибирь".

"По состоянию на 17:16 (13:16 мск) без напряжения были бытовые потребители Гурьевского и Беловского районов (частично), а также три шахты. Персонал Кузбасского филиала "Россети Сибирь" немедленно приступил к организации временных схем электроснабжения. По резервам были запитаны три подстанции 35 киловольт (более 5,3 тыс. человек), 37 социально значимых объектов. В 17:48 (13:48) все потребители филиала запитаны", - говорится в сообщении.

В Кузбасском филиале компании ТАСС уточнили, что все потребители запитаны по основным линиям.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК), ЧП на Беловской ГРЭС было зафиксировано в 15:32 (11:32 мск) - произошло отключение двух систем шин на 110 киловольт из-за повреждения оборудования. По данным Минэнерго РФ, без электроэнергии оставались более 47 тыс. потребителей.