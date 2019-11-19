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Работа двух шахт в Кузбассе возобновилась после эвакуации

Горняков эвакуировали из шахт "Грамотеинская" и "Разрез "Инской" из-за сбоя в электроснабжении

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Шахта "Грамотеинская" и шахта "Разрез "Инской" в Кузбассе возобновили свою работу после экстренной эвакуации горняков из-за сбоя в электроснабжении, который произошел на Беловской РГЭС. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента угольной промышленности региона.

"Обе шахты подключены [к электроснабжению] и возобновили свою работу", - сказали в пресс-службе.

Из забоя шахты "Грамотеинская" в Белове был эвакуирован 61 человек, также эвакуация 58 человек была проведена и на шахте "Разрез "Инской", на которой из-за нарушения в электроснабжении произошел сбой в системе вентиляции. Пострадавших нет.

На официальном сайте Минэнерго РФ сообщается, что во вторник на Беловской ГРЭС (входит в кузбасский филиал Сибирской генерирующей компании) была снижена рабочая мощность, из-за чего были обесточены 26 подстанций. Без света остались промышленные предприятия и 47 тыс. человек, являющихся частными потребителями электроэнергии. Электроснабжение всех объектов восстановлено.

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РоссияКемеровская область
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