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Красноярский край в 2020 году потратит 3,6 млн рублей на изучение миграции северного оленя

Эксперты считают, что популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения
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© Лев Федосеев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Красноярский край в 2020 году намерен потратить 3,6 млн рублей на изучение путей миграции дикого северного оленя. Об этом ТАСС сообщил министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин.

"Мы предполагаем на следующий год - 3,6 млн рублей на мониторинг движения дикого северного оленя таймырской и эвенкийской лесной популяции", - сказал он.

По словам регионального министра, после того, как будет проведено изучение маршрутов миграции оленя, в 2021 году будет проведен авиаучет популяции этого вида животных.

В Красноярском крае нет свежих данных по популяции дикого северного оленя. Последние данные относятся к 2014 году. По мнению экспертов, популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.

Минприроды России в октябре обратилось к губернатору Красноярского края Александру Уссу и главе Якутии Айсену Николаеву с просьбой в ближайшее время принять меры по защите северного оленя вплоть до полного запрета на охоту. Это связано с сокращением популяции этих животных.

По данным департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства министерства, самая крупная таймырская популяция с 1980-х годов сократилась вдвое, вторая по величине - Яно-Индигирская - практически уничтожена и насчитывает менее 2 тыс. оленей.

Теги
РоссияКрасноярский край
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