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Чемпионат WorldSkills

Количество площадок для омского этапа чемпионата "Молодые профессионалы" выросло вдвое

Число компетенций увеличилось с 22 до 35

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Омская область увеличила более чем в 2 раза - с 5 до 11 - количество площадок, на которых пройдет очередной региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Как сообщила во вторник журналистам заместитель министра образования региона Елена Корчагина, это позволит увеличить охват школьников профориентационными мероприятиями и дать им возможность познакомиться с широким спектром профессий.

"В этом году у нас 11 площадок. Для нас главная задача - это увеличение охвата школьников профориентационными мероприятиями, чтобы как можно больше ребят посетили их, познакомились с профессиями, поучаствовали", - сказала Корчагина на пресс-конференции.

По ее словам, значительно выросло и количество компетенций - с 22 до 35. Пять из них относятся к новому направлению "Навыки мудрых", на котором свои навыки продемонстрируют опытные работники, пять - для групп юниоров и 23 - основное чемпионатное направление. "Мы каждый год стараемся вводить новые компетенции. Это обусловлено тем, что мы хотим популяризировать ряд профессий, в которых нуждается региональная экономика. Также мы хотим презентовать новые специальности и профессии", - рассказала замминистра.

В качестве примера Корчагина привела ветеринарию. "Эта компетенция не является массовой, но она очень востребована у работодателей и очень важна для развития сельскохозяйственной отрасли региона", - отметила она.

На организацию чемпионата региональный бюджет выделил порядка 17 млн рублей. "9,8 млн направлены на подготовку на местах, около 7 млн рублей - на приобретение оборудования для новой компетенции "Сварочное дело", которое установлено в Омском авиационном колледже им. Жуковского. Эта компетенция является одной из массовых, по этой специальности у нас обучается более 2 тыс. ребят", - сообщила Корчагина.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году. IV Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет в Омске с 23 по 29 ноября пройдет.

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