Уволен директор красноярского предприятия, выставивший жителям стотысячные счета за тепло

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс отстранил от должности директора госпредприятия "Центр развития коммунального комплекса", снабжающего теплом поселок Тесь, после того как жители поселка получили счета за октябрь с суммами свыше 100 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства края.

Госпредприятие "Центр развития коммунального комплекса" оказывает услуги по теплоснабжению на территории села Тесь с апреля 2019 года. В платежных документах за октябрь около 170 абонентов увидели размер платы за отопление с суммами, в отдельных случаях превышающими 100 тыс. рублей.

"Губернатор края Александр Усс принял решение отстранить от должности директора государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" Ярослава Малашия. Людям просто направили документы с вызвавшими у них шок цифрами. С учетом высокого социального напряжения и несоциальной позиции директора предприятия принято решение о прекращении с ним трудового договора. Соответствующий приказ об освобождении Ярослава Малашия от должности на основании его заявления подписал министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев", - сообщили в пресс-службе.

Па данным пресс-службы, в нескольких домах поселка установили приборы учета тепловой энергии, не соответствующие требованиями федерального законодательства, что и вызвало появление таких высоких сумм. В правительстве отметили, что руководство предприятия не приняло мер по устранению ситуации, ставшей причиной резкого роста стоимости коммунальной услуги.

Предприятию поручено в платежках за ноябрь произвести перерасчет платы с апреля по октябрь 2019 года. Также по заявлению граждан предприятие должно обеспечить установку приборов учета тепловой энергии, отвечающего требованиям федерального законодательства, предусмотрев при необходимости рассрочку платежа.