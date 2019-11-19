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Уволен директор красноярского предприятия, выставивший жителям стотысячные счета за тепло

Инцидент произошел из-за того, что в некоторых домах поселка Тесь установили приборы учета тепловой энергии, не соответствующие требованиями федерального законодательства

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс отстранил от должности директора госпредприятия "Центр развития коммунального комплекса", снабжающего теплом поселок Тесь, после того как жители поселка получили счета за октябрь с суммами свыше 100 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства края.

Госпредприятие "Центр развития коммунального комплекса" оказывает услуги по теплоснабжению на территории села Тесь с апреля 2019 года. В платежных документах за октябрь около 170 абонентов увидели размер платы за отопление с суммами, в отдельных случаях превышающими 100 тыс. рублей.

"Губернатор края Александр Усс принял решение отстранить от должности директора государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" Ярослава Малашия. Людям просто направили документы с вызвавшими у них шок цифрами. С учетом высокого социального напряжения и несоциальной позиции директора предприятия принято решение о прекращении с ним трудового договора. Соответствующий приказ об освобождении Ярослава Малашия от должности на основании его заявления подписал министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев", - сообщили в пресс-службе.

Па данным пресс-службы, в нескольких домах поселка установили приборы учета тепловой энергии, не соответствующие требованиями федерального законодательства, что и вызвало появление таких высоких сумм. В правительстве отметили, что руководство предприятия не приняло мер по устранению ситуации, ставшей причиной резкого роста стоимости коммунальной услуги.

Предприятию поручено в платежках за ноябрь произвести перерасчет платы с апреля по октябрь 2019 года. Также по заявлению граждан предприятие должно обеспечить установку приборов учета тепловой энергии, отвечающего требованиям федерального законодательства, предусмотрев при необходимости рассрочку платежа.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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