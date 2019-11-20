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Коммунальная авария в Новосибирске оставила без тепла 43 жилых дома

Температура воздуха в городе составляет 26-28 градусов мороза

ТАСС, 20 ноября. Коммунальная авария привела к отключению 43 многоквартирных жилых домов в Новосибирске от теплоснабжения в 26-градусный мороз. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Сибиркой генерирующей компании" (СГК).

"С 23:30 часов (19:30 мск) 19 ноября идет устранение аварии на теплотрассе по ул. Комсомольской. В зоне отключения - 43 дома Северо-Чемского жилмассива", - говорится в сообщении.

Снижение параметров теплоснабжения произошло на 56 объектах, среди которых 43 многоквартирных жилых дома, одна школа, два детских сада и одна поликлиника, сообщается на сайте областного главка МЧС. На месте работают 17 человек и 10 единиц техники.

Аварию планируют устранить к 12:00 (08:00 мск) 20 ноября, после этого времени начнется заполнение теплотрассы и тепло будет поступать в дома.

20 ноября в Новосибирске первой половине дня температура воздуха составляет 26-28 градусов мороза, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теги
Новосибирская область
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