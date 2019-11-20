В Красноярском крае задержали браконьерское судно с рыбой и черной икрой

ТАСС, 20 ноября. Полицейские совместно с пограничниками задержали в Красноярском крае браконьерское судно, занимавшееся выловом краснокнижной рыбы осетровых пород. Об этом сообщается на сайте краевого МВД.

"В акватории реки Енисей недалеко от города Дудинка было остановлено судно. Во время осмотра его помещений полицейские обнаружили коробки с замороженной рыбой, предположительно, осетровых пород, а также контейнеры с черной икрой. Всего из незаконного оборота полицейскими было изъято более 120 кг рыбы, а также 2,2 кг икры", - говорится в сообщении.

Стоимость килограмма черной икры в зависимости от вида рыбы может достигать 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на 4 года.