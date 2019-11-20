В Иркутской области снизили транспортный налог для владельцев машин на газе

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области на сессии в среду приняло законопроект о введении льготы по уплате транспортного налога в размере 50% от установленных ставок для граждан и организаций, которые в качестве топлива для своих автомобилей используют газ. Поскольку такого транспорта в регионе мало, выпадающие доходы областного бюджета в результате введения льготы будут минимальными, сообщила на сессии председатель бюджетного комитета заксобрания Наталья Дикусарова.

"Сегодня многие организации, предприятия заинтересованы в переходе на иной вид топлива, это экономично. И мы перечислили [в законопроекте] прежде всего организации, которые занимаются городским хозяйством, благоустройством. Таких транспортных средств [на газе] сегодня единицы, выпадающие доходы мы практически не ощутим на доходной части бюджета", - сказала Дикусарова, представляя законопроект.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что цель введения льготы - развитие рынка экологичных автомобилей. "На сегодняшний день количество электромобилей и транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ничтожно мало. В городе Братске суммарно переведено и закуплено 86 единиц транспортных средств, использующих сжатый природный газ в качестве топлива, количество электромобилей в Иркутской области немногим превышает 100 единиц", - говорится в пояснительной записке. Инициатором законопроекта стал губернатор региона Сергей Левченко.

Этим же законопроектом льгота по уплате транспортного налога в размере 50% введена для владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Какими в результате этого могут быть выпадающие доходы областного бюджета, в пояснительной записке не указано. Вице-спикер Заксобрания Александр Ведерников отметил, что после введения льготы необходимо будет проконтролировать наполняемость муниципальных дорожных фондов, средства из которых идут на ремонт дорог.