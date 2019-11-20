Центральный военный округ примет в 2020 году три международных армейских конкурса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Три конкурса в рамках Армейских международных игр пройдут в 2020 году на территории Центрального военного округа (ЦВО), сообщил журналистам заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Юрий Петров.

"В 2020 году на территории округа планируется провести всеармейский и международный этапы трех конкурсов Армейских игр. В их числе состязания по ски-альпинизму "Саянский марш" в Красноярском крае, конкурс водительского мастерства "Военное ралли" в Туве и "Мастер-оружейник" в Пензенской области", - уточнил Петров.

Он добавил, что в следующем году на территории ЦВО пройдет всеармейский этап еще семи конкурсов игр: "Танковый биатлон" с "Суворовским натиском" в Челябинской области, "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области, "Рембат" в Омской области, "Мастера артиллерийского огня" и "Полевая кухня" в Саратовской области, "Инженерная формула" в Тюменской области.

Международный этап Армейских игр состоится в августе 2020 года одновременно с военно-техническим форумом "Армия".