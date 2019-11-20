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В Кемерове открыли планетарий с обсерваторией под раздвижным куполом за 30 млн рублей

Планетарий Кемеровского государственного университета смогут посещать все желающие, в том числе дети школьного и дошкольного возраста

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Опорный вуз Кузбасса - Кемеровский государственный университет (КемГУ) - направил порядка 30 млн рублей на проект по реконструкции планетария, в котором оборудована обсерватория под раздвижным куполом для наблюдения за звездным небом с помощью высокотехнологичного телескопа. Об этом ТАСС в среду сообщил ректор университета Александр Просеков.

"Это проект университета, все за счет средств университета - инвестиции [составили] порядка 30 млн рублей", - сказал Просеков.

Единственный в Кемерове планетарий с 1967 года работает на базе Кемеровского государственного университета и является одним из трех планетариев в России, которые функционируют на площадках высших учебных заведений. В прошлом году университет принял решение о масштабной реконструкции планетария. В нем был оборудован зал на 24 посетителей под куполом с диаметром 5,3 метра, который оснащен современным цифровым полнокупольным оборудованием для демонстрации видеозарисовок об астрономических явлениях, звездном небе и научно-популярного кино.

На крыше планетария размещена уникальная обсерватория с раздвижными створками и технологичным телескопом. С его помощью аспиранты и студенты вуза смогут проводить свои научные исследования, рассказала ТАСС руководитель учебно-инновационного центра "Планетарий Кемеровского государственного университета" Оксана Красильникова.

"Уникальность обсерватории в том, что есть возможность створки обсерватории распахивать, а не выносить каждый раз для наблюдения телескоп. Такого телескопа тоже у нас раньше не было, у нас теперь последняя модель телескопа современного технологичного, у него внутри память о 100 тыс. звезд. Аспиранты вуза уже начали наблюдение [звездного неба]", - сказала Красильникова.

Университетский планетарий также будет открыт для посещения детей школьного и дошкольного возраста и всех желающих. В выходные он сможет принять порядка 250 посетителей в день.

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РоссияКемеровская область
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