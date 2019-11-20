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Бюджет Иркутской области на 2020 год принят в первом чтении с дефицитом 8,5 млрд рублей

Это в два раза больше аналогичного показателя на текущий год

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли в первом чтении бюджет региона на 2020 год с дефицитом 8,5 млрд рублей - в два раза больше дефицита бюджета на текущий год. Более 70% расходов предусмотрено на социальную сферу, сообщил на сессии председатель Заксобрания Сергей Сокол.

"Бюджет остается социально ориентированным, более 70% его расходов будет направлено на обеспечение в полном объеме всех социальных выплат и гарантий", - сказал Сокол.

В первом чтении доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в размере 176,1 млрд рублей - на 33,5 млрд рублей больше, чем в бюджете 2019 года. Наибольшие поступления ожидаются от налога на прибыль организаций и НДФЛ - 63,3 млрд рублей и 42,6 млрд рублей соответственно. Расходы утверждены в размере 184,6 млрд рублей - почти на 38 млрд рублей больше, чем в бюджете 2019 года.

Более 130 млрд из расходных статей направляется на социальную сферу. Как говорится в сообщении правительства Иркутской области, предусмотрены, в том числе, бюджетные ассигнования на новые социальные обязательства - доплаты к пенсии, денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны.

Дефицит бюджета утвержден в сумме 8,5 млрд рублей. Когда принимали бюджет на 2019 год, дефицит утверждали в размере 4,2 млрд рублей.

В рамках второго чтения, как сообщил Сокол, предстоит проработать такие вопросы, как выделение денег на капитальный ремонт и строительство социальных объектов, сбалансированность бюджетов муниципалитетов, охрану лесов и населенных пунктов от пожаров, развитие здравоохранения и другие цели. Окончательно утвердить бюджет на 2020 год планируется в декабре.

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РоссияИркутская область
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