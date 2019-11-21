Доходы бюджета Красноярского края на 2020 год увеличили на 2,5%

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края в четверг утвердили проект бюджета региона на 2020 год в первом чтении. Доходы и расходы бюджета региона увеличены на 6 млрд рублей (или 2,5% от первоначальных доходов) по сравнению с первоначально внесенным вариантом главного финансового документа, сообщил председатель комитета по бюджету и экономической политики Законодательного собрания края Владимир Чащин на сессии краевого парламента.

"Принять поправку правительства Красноярского края, увеличивающую доходы и расходы бюджета на 6,054 млрд рублей", - сказал он. Таким образом, доходы бюджета увеличены до 248,6 млрд рублей, расходы до 254,5 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменился и составит 5,9 млрд рублей.

Как пояснил ТАСС Чащин, доходы увеличились за счет дополнительных федеральных поступлений и собственных средств края. Дополнительные расходы будут утверждаться во втором чтении.

Министр финансов региона Владимир Бахарь сообщил депутатам, что дефицит бюджета носит технический характер. Ранее он сообщал, что дефицит будет покрыт за счет остатков средств на счетах краевого бюджета за 2019 год.

Чиновник добавил, что федеральный бюджет выделит региону на реализацию нацпроектов 21,3 млрд рублей. "Но это не окончательная цифра, она может быть увеличена", - уточнил Бахарь.

Бюджет на 2019 год изначально был принят с доходами в 223,7 млрд рублей, расходами в 237,1 млрд рублей, дефицитом в 13,4 млрд рублей. После корректировок доходы составляют 259,3 млрд рублей, расходы - 254,4 млрд рублей, профицит - 4,9 млрд рублей.