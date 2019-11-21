Бюджет Новосибирской области с ростом собственных доходов на 8,5% принят в первом чтении

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области в четверг в первом чтении приняли законопроект о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ предусматривает увеличение собственных доходов региона в следующем году на 8,5% - до 140 млрд рублей, а доходов в целом - на 7,6% по отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2019 года, сообщил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на сессии областного парламента.

"Общий прирост доходов к ожидаемой оценке 2019 года оценивается в 10,5 млрд рублей - на 7,6% больше прогнозного итогового объема доходов бюджета 2019 года - за счет роста макроэкономических показателей, таких, как начисленный фонд заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, промышленное производство, оборот розничной и оптовой торговли. [Этот рост] обеспечивает нам возможность прироста налоговых доходов по всем возможным направлениям на 7,5 млрд рублей округленно", - сказал он.

Голубенко добавил, что общий объем доходов согласно проекту бюджета составит 172,86, из них собственных доходов - около 140 млрд рублей. Расходы бюджета составят 177,47 млрд рублей, дефицит - 4,61 млрд рублей.

"Темпы прироста собственных доходов 8,5%, 9%, 10% - это я называю параметры трехлетки - они достойные. И то, что впервые консолидированный бюджет перешагнет 200 млрд рублей, - это тоже очень даже неплохо. Но, конечно, требуется больше, потому что есть и накопившиеся проблемы. Есть проблема <…> водоснабжения и особенно водоотведения. Если к проблеме обеспечения питьевой водой населения мы подошли достаточно плотно при поддержке федерального центра, [то] проблему очистки сточных вод нам еще предстоит поднять и решать более активно", - сказал журналистам глава региона Андрей Травников.

По его словам, при формировании бюджета на трехлетку органы власти ориентируются в первую очередь на решение вопросов жителей региона на местах и работу в рамках национальных проектов.

Бюджет текущего года депутаты заксобрания региона утвердили в декабре 2018 года с объемом доходов в 154,24 млрд рублей, расходов - 160,28 млрд рублей и дефицитом в размере около 6 млрд рублей. По итогам семи корректировок бюджета ожидается, что он будет исполнен с доходами в размере 162,1 млрд рублей и расходами в 172,9 млрд рублей.