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СК возбудил дело в отношении иркутского полицейского за получение крупной взятки

Подозреваемый задержан, принято решение о его увольнении из полиции

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Иркутска, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

Размер взятки в пресс-службе регионального управления СК и пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС не уточнили.

"Следственным управлением СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России "Иркутское", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В сообщении пресс-службы регионального главка МВД говорится, что по результатам проведенной служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, принято решение о его увольнении.

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РоссияИркутская область
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