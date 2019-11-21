В Иркутске суд отклонил иск депутатов о незаконности переноса мэром первого заседания думы

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска на заседании в четверг отказал в удовлетворении иска депутатам городской думы, которые требовали признать незаконным постановление мэра Дмитрия Бердникова о переносе первого заседания городского парламента нового созыва. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Сегодня состоялось первое заседание по рассмотрению иска, все стороны высказались. В удовлетворении иска отказано", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, депутаты думы Иркутска нового созыва, избранного 8 сентября 2019 года, подали коллективный иск в суд, в котором требовали признать незаконным постановление мэра Дмитрия Бердникова о переносе с 23 на 27 сентября первого заседания городского парламента. О решении мэра депутаты узнали, когда уже собрались на первое заседание, изначально назначенное на 23 сентября. По мнению парламентариев, Бердников нарушил устав Иркутска, согласно которому первое заседание думы нового созыва должно состояться не позднее двух недель после избрания. По уставу крайним сроком проведения заседания было 23 сентября.

Пресс-служба администрации Иркутска причиной переноса назвала то, что не все депутаты оперативно решили, в какие комиссии они войдут, поэтому проведение первого заседания в более ранние сроки могло нарушить регламент думы. В итоге дума собралась 27 сентября, в этот день депутаты избрали председателя и его заместителей.

8 сентября 2019 года в Иркутске избрали 35 депутатов седьмого созыва городской думы. Больше всего кандидатов прошло от "Единой России" - 17, в том числе мэр Иркутска Дмитрий Бердников, возглавляющий город с 2015 года. От КПРФ в городской парламент прошли восемь человек.