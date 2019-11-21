Число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области за год снизилось на 20%

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения ВИЧ в 2019 году в Новосибирской области сократилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составило 2749, сообщила в пресс-центре ТАСС в Новосибирске в четверг главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

"В Новосибирской области снизилось количество новых случаев ВИЧ. В 2018 году их зафиксировано 3370, в этом году - 2749. <...> Эти тенденции внушают оптимизм", - сказала она, добавив, что улучшить ситуацию с профилактикой ВИЧ помогли в том числе закупленные несколько лет назад тест-мобили, в которых любой желающей может проверить себя.

По данным Поздняковой, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 34175 ВИЧ-инфицированных граждан, в том числе 386 детей. На диспансерном учете в региональном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоит около 26 тыс. заболевших.

По ее словам, в январе 2020 года планируется расширение площадей регионального центра с нынешних 340 квадратных метров до 1047 квадратных метров. "Мы под них отдаем два этажа корпуса городской клинической инфекционной больницы. Люди получат больший комфорт и несколько единиц в штатном расписании. Сейчас у нас работают 11 врачей, два фельдшера, два педиатра-инфекциониста, технический персонал. Мы добавим еще фельдшеров", - добавила она.

Позднякова также сообщила, что Минздрав Новосибирской области защитил заявку на закупку препараты для антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных граждан на 2020 год на сумму 1 млрд рублей, тогда как в 2019 году эта сумма была около 700 млн рублей.

Ранее в ряде регионов РФ наблюдались перебои с предоставлением АТР-терапии из-за несвоевременно проведенных конкурсов.