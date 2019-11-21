{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области за год снизилось на 20%

По словам специалистов, улучшить ситуацию с профилактикой помогли в том числе закупленные несколько лет назад тест-мобили

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения ВИЧ в 2019 году в Новосибирской области сократилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составило 2749, сообщила в пресс-центре ТАСС в Новосибирске в четверг главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

"В Новосибирской области снизилось количество новых случаев ВИЧ. В 2018 году их зафиксировано 3370, в этом году - 2749. <...> Эти тенденции внушают оптимизм", - сказала она, добавив, что улучшить ситуацию с профилактикой ВИЧ помогли в том числе закупленные несколько лет назад тест-мобили, в которых любой желающей может проверить себя.

По данным Поздняковой, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 34175 ВИЧ-инфицированных граждан, в том числе 386 детей. На диспансерном учете в региональном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоит около 26 тыс. заболевших.

По ее словам, в январе 2020 года планируется расширение площадей регионального центра с нынешних 340 квадратных метров до 1047 квадратных метров. "Мы под них отдаем два этажа корпуса городской клинической инфекционной больницы. Люди получат больший комфорт и несколько единиц в штатном расписании. Сейчас у нас работают 11 врачей, два фельдшера, два педиатра-инфекциониста, технический персонал. Мы добавим еще фельдшеров", - добавила она.

Позднякова также сообщила, что Минздрав Новосибирской области защитил заявку на закупку препараты для антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных граждан на 2020 год на сумму 1 млрд рублей, тогда как в 2019 году эта сумма была около 700 млн рублей.

Ранее в ряде регионов РФ наблюдались перебои с предоставлением АТР-терапии из-за несвоевременно проведенных конкурсов.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово
Прямого авиасообщения между городами не было более 20 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС