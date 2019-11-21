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В Кузбассе арестован замдиректора компании-подрядчика по делу о растрате в колонии

По данным следствия, колония заключала контракты с подрядчиками на откачку бытовых отходов, но фактически работы не проводились, а оплата проводилась по поддельным документам

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель директора одной из коммерческих фирм в Новокузнецке арестован по делу о присвоении и растрате 4,5 млн рублей, выделенных на жизнеобеспечение колонии. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Ранее по этому делу был задержан начальник лечебно-исправительной колонии, в учреждении прошли обыски.

"Предъявлено обвинение 50-летнему заместителю директора одной из коммерческих фирм города Новокузнецка в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере"), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, два года - до марта 2019 года - колония заключала государственные контракты с подрядчиками на откачку бытовых отходов, так как в учреждении отсутствовала система централизованной канализации. Фактически работы не проводились, а оплата проводилась по поддельным документам. В общей сложности на счета подрядных организаций из бюджета исправительного учреждения перечислено порядка 4,5 млн рублей. По одной из версий, бюджетные деньги делились между подрядчиком и руководством колонии.

Теги
РоссияКемеровская область
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