S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово будут запущены со 2 января 2020 года авиакомпанией S7 в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Они будут выполняться пять раз в неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании в четверг.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево, авиарейсов из Новосибирска в Барнаул и Кемерово не было более 20 лет.

"S7 Airlines начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Барнаул и Кемерово со 2 января 2020 года. Оба рейса будут выполняться с частотой пять раз в неделю на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе", - уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что расписание составлено таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки в города Дальнего Востока и на вечерние рейсы в Москву. Оба рейса будут вылетать из Новосибирска в 17:30 (13:30 мск).

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что в следующем году S7 Airlines продолжит развивать программу межрегиональных перевозок с хабом в Новосибирске. Вновь вводимые рейсы выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Предполагается, что они будут ориентированы в том числе на транзитных пассажиров, добирающихся из Барнаула и Кемерово в другие города страны.

Сейчас из Новосибирска в Барнаул и Кемерово можно добраться железнодорожным транспортом, налажено автомобильное сообщение, между городами курсируют рейсовые автобусы.