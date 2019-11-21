{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Барнауле открыли скалодром международного уровня стоимостью 27 млн рублей

Объект стал третьим по счету быстровозводимым скалодромом такого формата в России
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© Ксения Шубина/ТАСС
Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев (второй слева)
© Ксения Шубина/ТАСС
© Ксения Шубина/ТАСС
© Ксения Шубина/ТАСС
© Ксения Шубина/ТАСС

БАРНАУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Скалодром, построенный по современным технологиям и соответствующий международным и олимпийским стандартам, стоимостью 27 млн рублей открыли на стадионе "Лабиринт" в Барнауле Алтайского края в четверг. Средства на эти цели выделил Фонд поддержки олимпийцев России - этот объект стал первым, построенным по программе фонда, сообщил на открытии исполнительный директор фонда Александр Катушев.

По данным Минспорта края, скалодром в Барнауле стал третьим по счету быстровозводимым скалодромом такого формата в России - такие есть только в Миассе и Севастополе. В Алтайском крае скалолазанием занимаются около 400 детей, в состав сборной РФ по скалолазанию входит 16-летняя алтайская скалолазка Мария Пляскина.

"То, что мы делаем для Барнаула - вещь уникальная: некоторое время назад олимпийскими видами спорта стали карате, софтбол, скейтбординг и скалолазание. Выяснилось, что у нас есть спортсмены, но у нас не хватает объектов для тренировок олимпийского уровня, согласованных по строгим параметрам, соответствующим международной федерации. Фонд ввел в начале года специальную программу, и первый объект такого уровня построен и сдается здесь, в Барнауле", - сообщил Катушев.

По его словам, Барнаул - одна из очень перспективных площадок для скалолазания, решение о строительстве принималось с учетом мнения Минспорта РФ, Олимпийского комитета и Федерации скалолазания. Он отметил, что в ближайшее время будут открыты скалодромы в Екатеринбурге, Воронеже, на очереди еще несколько регионов. По словам президента федерации скалолазания РФ Дмитрия Бычкова, программа по строительству скалодромов в РФ была очень своевременно принята Фондом поддержки олимпийцев, так как таких спортобъектов в стране очень мало.

Как ранее сообщали ТАСС в Минспорта региона, пока речь идет только о тренировках детей, но планируется, что скалодромом будут пользоваться позднее и взрослые.

Современный открытый скалодром имеет высоту 16,2 м и площадь 100 кв. м. Объект содержит большие, широкие нависания, арку, модуль "эталонка" для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему. Также, запланировано создание скалодрома на территории строящегося туристического кластера "Белокуриха-2" в Алтайском крае. По словам Катушева, он будет построен в 2022 году или немного позднее.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
Около 40 человек заболели сальмонеллезом в Красноярске
Все они связывают заболевание с употреблением готовых блюд одной из сетей доставки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС