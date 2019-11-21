В Барнауле открыли скалодром международного уровня стоимостью 27 млн рублей

БАРНАУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Скалодром, построенный по современным технологиям и соответствующий международным и олимпийским стандартам, стоимостью 27 млн рублей открыли на стадионе "Лабиринт" в Барнауле Алтайского края в четверг. Средства на эти цели выделил Фонд поддержки олимпийцев России - этот объект стал первым, построенным по программе фонда, сообщил на открытии исполнительный директор фонда Александр Катушев.

По данным Минспорта края, скалодром в Барнауле стал третьим по счету быстровозводимым скалодромом такого формата в России - такие есть только в Миассе и Севастополе. В Алтайском крае скалолазанием занимаются около 400 детей, в состав сборной РФ по скалолазанию входит 16-летняя алтайская скалолазка Мария Пляскина.

"То, что мы делаем для Барнаула - вещь уникальная: некоторое время назад олимпийскими видами спорта стали карате, софтбол, скейтбординг и скалолазание. Выяснилось, что у нас есть спортсмены, но у нас не хватает объектов для тренировок олимпийского уровня, согласованных по строгим параметрам, соответствующим международной федерации. Фонд ввел в начале года специальную программу, и первый объект такого уровня построен и сдается здесь, в Барнауле", - сообщил Катушев.

По его словам, Барнаул - одна из очень перспективных площадок для скалолазания, решение о строительстве принималось с учетом мнения Минспорта РФ, Олимпийского комитета и Федерации скалолазания. Он отметил, что в ближайшее время будут открыты скалодромы в Екатеринбурге, Воронеже, на очереди еще несколько регионов. По словам президента федерации скалолазания РФ Дмитрия Бычкова, программа по строительству скалодромов в РФ была очень своевременно принята Фондом поддержки олимпийцев, так как таких спортобъектов в стране очень мало.

Как ранее сообщали ТАСС в Минспорта региона, пока речь идет только о тренировках детей, но планируется, что скалодромом будут пользоваться позднее и взрослые.

Современный открытый скалодром имеет высоту 16,2 м и площадь 100 кв. м. Объект содержит большие, широкие нависания, арку, модуль "эталонка" для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему. Также, запланировано создание скалодрома на территории строящегося туристического кластера "Белокуриха-2" в Алтайском крае. По словам Катушева, он будет построен в 2022 году или немного позднее.