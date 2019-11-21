Участок теплотрассы в Новосибирске, где произошли аварии, намечалось заменить в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Причиной крупной коммунальной аварии в Новосибирске, в результате которой без тепла трое суток в 25-градусные морозы оставалось 25 зданий, в том числе 12 многоквартирных домов, стал износ теплотрассы. Данный участок планировалось заменить в 2020-2021 году, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС журналистам директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании (СГК) Антон Баев.

Вечером 19 ноября из-за дефекта на теплотрассе без тепла осталось 60 зданий, в том числе 43 многоквартирных дома в Северо-Чемском жилмассиве на окраине Новосибирска. 20 ноября, после устранения аварии, произошел второй прорыв на том же участке сети. Повторная авария затронула более 20 зданий, в том числе 12 многоквартирных домов. Планировалось, что они получат отопление к утру четверга, но из-за больших объемов работ сроки перенесли на обеденное время. В четверг СГК сообщила, что авария устранена.

"Участков, отслуживших свой нормативный срок много [в Новосибирске], они проранжированы, есть определенный перечень, каждый год составляется план ремонтов. Эти участки по критичности включаются [в план]. Данный участок он тоже входит в перечень критичных и под замену он планировался в 2020-2021 году", - сказал Баев.

Он добавил, что основной причиной стала наружная коррозия трубы. Ее возраст, как отметил Баев, составляет более 30 лет.

В 16:30 специалисты приступили к запуску системы отопления. "По нашим расчетам на запуск всех 12 домов уйдет 2-3 часа, после этого начнется прогрев до нормативной температуры", - сказал Баев. Он добавил, что жители получат тепло в течение 4-5 часов.