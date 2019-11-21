Около 40 человек заболели сальмонеллезом в Красноярске

ТАСС, 21 ноября. Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Красноярске в четверг, за медицинской помощью обратились 39 человек, 25 из них госпитализировано, сообщается в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На 21.11.2019 г. за медицинской помощью обратились 39 человек, госпитализированы 25 человек с течением заболевания средней степени тяжести. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella", - говорится в сообщении. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд сети доставки "Оригами".

Специалисты начали проверку изготовителя блюд, устанавливаются пути инфицирования, проведен отбор проб пищевых продуктов и сырья, взяты смывы с оборудования, проводится обследование сотрудников.

"Выявлены нарушения санитарного законодательства: не соблюдается поточность технологических процессов приготовления блюд, нарушаются требования к маркировке оборудования, инвентаря, посуды, мытью посуды, отсутствует производственный контроль", - уточняется в сообщении.

Материалы проверки переданы в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности юридического лица.