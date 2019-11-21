{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 40 человек заболели сальмонеллезом в Красноярске

Все они связывают заболевание с употреблением готовых блюд одной из сетей доставки

ТАСС, 21 ноября.  Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Красноярске в четверг, за медицинской помощью обратились 39 человек, 25 из них госпитализировано, сообщается в четверг на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На 21.11.2019 г. за медицинской помощью обратились 39 человек, госпитализированы 25 человек с течением заболевания средней степени тяжести. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella", - говорится в сообщении. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд сети доставки "Оригами".

Специалисты начали проверку изготовителя блюд, устанавливаются пути инфицирования, проведен отбор проб пищевых продуктов и сырья, взяты смывы с оборудования, проводится обследование сотрудников.

"Выявлены нарушения санитарного законодательства: не соблюдается поточность технологических процессов приготовления блюд, нарушаются требования к маркировке оборудования, инвентаря, посуды, мытью посуды, отсутствует производственный контроль", - уточняется в сообщении.

Материалы проверки переданы в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности юридического лица.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Участок теплотрассы в Новосибирске, где произошли аварии, намечалось заменить в 2020 году
В СГК сообщили, что причиной аварий стал износ теплотрассы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС