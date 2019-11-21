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Дефицит бюджета Алтая в 2020 году запланирован на 43,9% меньше, чем в 2019 году

Объем безвозмездных поступлений в бюджет в 2020 году составит 14,7 млрд рублей

ТАСС, 21 ноября. Плановый дефицит бюджета Республики Алтай в 2020 году составит 94 млн рублей - на 43,9% меньше, чем в 2019 году, когда он был утвержден на уровне 167,8 млн рублей. Соответствующее решение приняли депутаты Госсобрания Эл Курултай в четверг, рассматривая в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2020 год. Общий объем доходов бюджета запланирован в размере 20,4 млрд рублей, сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства, министр финансов региона Ольга Завьялова.

"Исходя из объема обязательств, которые предстоит обеспечить, республиканский бюджет рассчитан с дефицитом <…> 94 млн рублей. Отправные позиции по доходам сложились в сумме 20 млрд 427 <…> млн рублей, <…> расходы - 20,5 млрд рублей", - сказала она.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет составит в следующем году 14,7 млрд рублей. По словам Завьяловой, налоговые и неналоговые доходы представлены следующим образом: лидирующие позиции в 2020 году закреплены за акцизами на нефтепродукты и крепкий алкоголь - практически 38%, более 31% - поступления от налогов для физических лиц, порядка 19% - налог на прибыль.

Завьялова подчеркнула, что бюджет сохраняет главные направления, стоящие в основе развития региона: обеспечение сбалансированности бюджета республики, поддержание сбалансированности бюджетов муниципальных образований и обеспечение роста доходного потенциала в увязке с устойчивостью бюджета. Также в бюджете учтены запланированные поступления федеральных средств - субсидий и субвенций - 2,5 млрд рублей, реализация нового госпроекта по привлечению в сельские регионы педагогов "Земский доктор" - 12 млн рублей, а также реализация проекта по развитию цифровой образовательной среды - 232 млн рублей. Законопроект о бюджете 2020 года был принят в первом чтении большинством голосов.

Как пояснили ТАСС в Минфине региона, в бюджет Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в течение финансового года внесены два изменения, касающиеся в том числе дополнительных объемов средств федерального бюджета. В результате доходы республиканского бюджета выросли на 2,8 млрд рублей и их общий объем составил 23,3 млрд рублей. По данным, опубликованным на сайте Минфина, дефицит с учетом изменений бюджета увеличился на 667,2 млн рублей и составил в 2019 году более 835 млн рублей, что является допустимым размером, установленным бюджетным законодательством.

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РоссияАлтай
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