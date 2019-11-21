Омская область за три года направит на нацпроекты более 43 млрд рублей

ОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий национальных проектов на территории Омской области составит в ближайшие три года более 43 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр финансов региона Вадим Чеченко после публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год и плановые 2021-2022 годы.

"В проекте бюджета на нацпроекты 43,3 млрд рублей. Динамика [изменения финансирования] идет с ростом - если в 19 году общий объем на нацпроекты был чуть больше 11 млрд рублей, то в проекте на 2020 год - уже 14,3 млрд рублей. А если добавить то, что уже распределила федерация - это даже более 17 млрд рублей", - сказал Чеченко.

Он добавил, что на 2021 год в проекте бюджета на нацпроекты пока заложено чуть 15 млрд рублей. "Но дело в том, что тенденция по увеличению трансфертов из федерального бюджета и за счет собственных средств сохранится, и суммы будут увеличиваться. Поэтому я думаю, что [за три года] мы точно перевалим 50 млрд", - сказал министр.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.