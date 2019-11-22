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Власти Кузбасса заявили, что на ТЭЦ в Юрге обеспечены регулярные поставки угля

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее включил Юргу в число городов, где есть высокий риск нарушения энергоснабжения

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Угольные предприятия в Кузбассе обеспечивают регулярные поставки угля на ТЭЦ моногорода Юрги, где в начале отопительного сезона были проблемы с обеспечением неснижаемого запаса топлива. Температура подаваемого в дома теплоносителя соответствует норме, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства в четверг включил кузбасскую Юргу в число городов, где есть высокий риск нарушения энергоснабжения. По его словам, помимо Юрги, Минэнерго видит риски по топливному обеспечению тепловых станций также в Байкальске Иркутской области и поселке Депутатском в Республике Саха (Якутия).

"На сегодняшний день на Юргинской ТЭЦ работает пять котлов, еще один в стадии ремонта. Работающих сегодня котлов достаточно, чтобы в домах людей было тепло, температура теплоносителя соответствует нормативу. Заключены договоры с угольными предприятиями, обеспечены регулярные поставки угля, есть газ. Ситуация находится на постоянном контроле губернатора, правительства и местной администрации", - сообщили в пресс-службе.

Температура в Юрге в пятницу опустилась до минус 22 градусов. В течение недели в регионе сохраняются заморозки.

Проверки прокуратуры

Прокуратура в Кузбассе на протяжении всего отопительного сезона будет контролировать обеспечение углем ТЭЦ в Юрге, проверки будут проводиться ежедневно, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Юргинской межрайонной прокуратурой в период прохождения отопительного сезона организован ежедневный контроль за обеспечением ТЭЦ неснижаемого нормативного запаса топлива. Сведения о наличии запаса угля поступают из Единой диспетчерской службы в прокуратуру ежедневно", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточняют, что в начале отопительного сезона, который стартовал в Кузбассе с середины сентября, на ТЭЦ был "не обеспечен нормативный запас топлива, что не позволяет судить о полной готовности к прохождению отопительного периода".

ТЭЦ в Юрге входит в состав градообразующего предприятия - Юргинского машиностроительного завода (принадлежит НПК "Уралвагонзавод"). На протяжении последних лет завод испытывает финансовые трудности, которые приводят к задержке зарплат, увольнениям сотрудников и ненадлежащей подготовке ТЭЦ к зиме.

Трудности подготовки моногорода к зиме возникают не в первый раз: в 2014 и 2016 годах на ТЭЦ вводили режим ЧС, чтобы провести ремонтные работы к отопительному сезону, в 2017 году паспорт готовности к зиме теплоснабжающее предприятие получило только в середине ноября, в прошлом отопительном сезоне жители Юрги жаловались на низкую температуру воздуха в домах из-за плохой работы городской теплостанции.

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РоссияКемеровская область
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