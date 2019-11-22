Староверы обучат спецназ ЦВО выживать в тайге в предгорьях Западного Саяна

ТАСС, 22 ноября. Военнослужащие соединения спецназа из Новосибирской области обучатся у старообрядцев навыкам выживания в экстремальных условиях в центре военно-спортивной подготовки "Ергаки" в предгорьях Западного Саяна (Красноярский край). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

"Искусству выживания в условиях пониженных температур спецназовцев обучают военнослужащие-инструкторы и староверы, специально приглашенные для проведения занятий по выживанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обучения военнослужащим ЦВО предстоит научиться без средств розжига, топоров и палаток создавать зимние укрытия из подручных материалов, добывать огонь и обучаться правилам маскировки в тайге.

В учебной программе также предусмотрена военно-спортивная, тактико-специальная, огневая и физическая подготовка. Разведчиков обучат правилам транспортировки вооружения, боеприпасов и крупногабаритных грузов, порядку движения группы по заснеженным склонам, осыпям, скалам.

С военнослужащими отработают вопросы жизнеобеспечения в условиях высокогорья, безопасности при восхождении, а также оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненных из горных районов.

В 2015 году командование Центрального военного округа впервые достигло договоренностей с местными старообрядцами об их участии в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге. Южносибирские староверы - искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков.