{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Староверы обучат спецназ ЦВО выживать в тайге в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащим предстоит научиться без средств розжига, топоров и палаток создавать зимние укрытия из подручных материалов, добывать огонь и обучаться правилам маскировки

ТАСС, 22 ноября. Военнослужащие соединения спецназа из Новосибирской области обучатся у старообрядцев навыкам выживания в экстремальных условиях в центре военно-спортивной подготовки "Ергаки" в предгорьях Западного Саяна (Красноярский край). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

"Искусству выживания в условиях пониженных температур спецназовцев обучают военнослужащие-инструкторы и староверы, специально приглашенные для проведения занятий по выживанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обучения военнослужащим ЦВО предстоит научиться без средств розжига, топоров и палаток создавать зимние укрытия из подручных материалов, добывать огонь и обучаться правилам маскировки в тайге.

В учебной программе также предусмотрена военно-спортивная, тактико-специальная, огневая и физическая подготовка. Разведчиков обучат правилам транспортировки вооружения, боеприпасов и крупногабаритных грузов, порядку движения группы по заснеженным склонам, осыпям, скалам.

С военнослужащими отработают вопросы жизнеобеспечения в условиях высокогорья, безопасности при восхождении, а также оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненных из горных районов.

В 2015 году командование Центрального военного округа впервые достигло договоренностей с местными старообрядцами об их участии в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге. Южносибирские староверы - искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков.

Теги
РоссияКрасноярский крайНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Новосибирский аэропорт к 2024 г. планирует открыть прямые рейсы во все крупные города РФ
По словам генерального директора Евгения Янкилевича, речь идет о таких городах, как Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС