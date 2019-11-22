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Новосибирский аэропорт к 2024 г. планирует открыть прямые рейсы во все крупные города РФ

По словам генерального директора Евгения Янкилевича, речь идет о таких городах, как Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Толмачево к 2024 году откроет прямые рейсы из Новосибирска в каждый крупный город страны, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич. Речь идет о таких городах, как Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск.

"Программа развития аэропорта Толмачево заключается в том, что каждый город России, где есть действующий аэропорт, который имеет возможность принимать и обслуживать среднемагистральные и региональные типы воздушных судов, должен быть связан с Толмачево регулярным авиасообщением. Мы планируем, что программа будет реализована к 2024 году", - сказал Янкилевич.

По его словам, это не только откроет пассажирам доступ к новым рейсам, но и позволит решить задачу по повышению авиационной доступности удаленных регионов страны в целом. Как сообщала ранее пресс-служба авиакомпании S7, в 2020 году планируется открытие прямых рейсов из Новосибирска в Барнаул и Кемерово. Как пояснили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта, речь идет также о Магнитогорске, Нижнекамске, Уьяновске.

Янкилевич отметил, что реализация проекта будет зависеть от многих факторов. Среди них - возможности базового перевозчика аэропорта Толмачево - S7 Airlines, а также государственная поддержка в виде субсидирования региональных авиаперевозок и развитие инфраструктуры аэродрома.

Кроме того, планируется, что новосибирский аэропорт продолжит свое развитие в качестве транзитного пересадочного хаба для пассажиров, следующих из городов Сибири и Дальнего Востока с пересадкой на внутренние и международные рейсы. Аэропортом ведется работа по открытию рейсов в Барселону, Тель-Авив, Стамбул, Улан-Батор, Дели, Минск в дополнение к имеющимся международным направлениям.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел. Его пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.

Теги
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