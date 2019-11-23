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Цивилев: реорганизация структуры власти Кузбасса улучшит взаимодействие с Москвой

По словам губернатора, от того, насколько правильно устроены взаимоотношения с федеральными структурами, зависит и то, как будут реализовываться региональные проекты

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Реорганизация структуры исполнительной власти Кемеровской области, в рамках которой департаменты с 1 января 2020 года станут министерствами, поможет улучшить взаимодействие с федеральным центром и облегчит работу региональных органов власти. Об этом в кулуарах съезда "Единой России" в Москве рассказал в субботу ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Согласно постановлению главы региона от 15 ноября 2019 года, с 1 января 2020 года департаменты администрации Кемеровской области будут реорганизованы в соответствующие министерства. При этом два департамента - информационных технологий, транспорта и связи - будут реорганизованы в министерство цифрового развития и связи и министерство транспорта.

"Наш субъект должен выстроить примерно такую же структуру [как правительство РФ], чтобы была нормально налажена вертикаль общения <…> От того, насколько хорошо мы контактируем, насколько правильно устроены взаимоотношения с федеральными структурами, зависит и то, как будут реализовываться наши проекты <…> Это серьезная управленческая функция. Я уверен, что это облегчит нам работу и сделает ее более системной и эффективной", - сказал Цивилев.

Кемеровская область до недавнего времени была одним из немногих российских регионов, где управляющим органом была коллегия региона, а не правительство. Летом коллегия стала правительством, но руководители профильных органов власти до сих пор являются заместителями губернатора - руководителями департаментов, а не министрами.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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