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Площадь в Москве назовут в честь Кузбасса

Она расположена между станцией метро "Новокузнецкая" и представительством Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 23 ноября. /ТАСС/. Безымянная площадь в Москве, которая расположена между станцией метро "Новокузнецкая" и представительством Кемеровской области, будет названа "Кузбасской". Об этом сообщила в субботу пресс-служба кемеровского отделения "Единой России".

"Инициатива члена бюро высшего совета партии "Единая Россия", губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о присвоении безымянной площади между станцией метро "Новокузнецкая" и представительством администрации Кемеровской области названия "Кузбасская" поддержана правительством Москвы. Соответствующий документ будет опубликован на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Представительство Кемеровской области расположено в 130 м от станции метро "Новокузнецкая" на улице Большая Татарская, которая вместе с Садовническим проездом и Пятницким переулком образует новую площадь. "Я хочу, чтобы адрес представительства Кузбасса в Москве выглядел так: станция метро Новокузнецкая, площадь "Кузбасская", дом номер один. Вот тогда будет все солидно. Мы добьемся этого", - цитирует пресс-служба Цивилева.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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