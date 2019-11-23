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Премьера классической оперетты "Сильва" прошла в Новосибирском оперном театре

Как сообщил главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев, главной особенностью постановки являются "уникальные оперные голоса"

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Классическую оперетту "Сильва", написанную венгерским композитором Имре Кальманом в 1915 году, впервые показали на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ). Это уже вторая оперетта, которая прошла в этом театре (первой стала "Летучая мышь" И. Штрауса), сообщил в субботу ТАСС главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.

"Первый раз мы ставим "Сильву", это вторая оперетта в репертуаре после "Летучей мыши" Штрауса. Главная особенность нашей постановки - уникальные оперные голоса. Наши артисты освоили этот нелегкий жанр оперетты с его диалогами, образами, сложной драматургией. Мы сохранили антураж, воссоздали атмосферу кабаре прошлого века, и для нашего зрителя в конце спектакля мы приготовили яркий номер с королевой чардаша (венгерский народный танец - прим. ТАСС), которого не было в оригинале", - отметил Стародубцев.

Он добавил, что видит главную задачу творческого коллектива в том, чтобы сохранить изысканность классической оперетты и привнести в нее эффектность мюзикла, который сегодня является самым технологичным и зрелищным театральным жанром.

"Сильва" - не просто "история Золушки" с зажигательными мелодиями чардаша. Это история любви, бросающей вызов сословным предрассудкам... история о том, что у каждого есть своя тайна, своя драматическая история и под маской аристократической чопорности может скрываться темпераментная, артистическая натура, настоящая королева чардаша. И мне хотелось сказать в этом спектакле, как важно не лгать самому себе и всегда оставаться собой", - сказал главный режиссер театра.

Оперетта является одним из музыкально-театральных жанров, в котором соединяются музыка, хореография и сценическое действие с диалогами персонажей. Оперетта часто имеет комедийную составляющую.

"Сильва" (оригинальное немецкое название "Королева чардаша") - оперетта венгерского композитора Имре Кальмана (1882-1953) об отношениях звезды Будапештского театра Сильевы Вареску и венгерского аристократа Эдвина Воляпюк. Премьера состоялась 17 ноября 1915 года в "Иоганн Штраус театре" в Вене, которая тогда была столицей Австро-Венгрии. Первая постановка оперетты в России состоялась в разгар Первой мировой войны (1916), когда Россия и Австро-Венгрия были в состоянии войны, поэтому название оперетты и многие имена действующих лиц были переделаны. С тех пор в России большинство постановок идет под названием "Сильва".

НОВАТ

Новосибирский академический театр оперы и балета называют ровесником Победы, он открылся 12 мая 1945 года.

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