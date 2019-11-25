В Иркутске возбудили дела о контрабанде леса в КНР и невозврате в РФ более 87 млн рублей

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту контрабанды древесины в Китай и невозврата в Россию из-за рубежа валютной выручки суммой более 87,7 млн рублей, что считается особо крупным размером. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы таможни.

"Иркутской таможней возбуждено два очередных уголовных дела по факту контрабанды пиломатериалов хвойных и лиственных пород в Китай, а также по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату из-за рубежа валютных денежных средств в особо крупном размере за поставленную древесину <…> Было установлено, что на счета российских банков в срок, предусмотренный заключенным контрактом между иркутской и маньчжурской фирмами, не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

С декабря 2017 по апрель 2018 года иркутская компания подала на таможенный пост 35 экспортных деклараций. Она заявила на вывоз в Китай пиломатериалы объемом около 3,7 тыс. куб. м и общей рыночной стоимостью 31,3 млн рублей. Впоследствии выяснилось, что договоры купли-продажи древесины были фиктивные.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статье 226.1 УК РФ по факту контрабанды стратегически важного товара в крупном размере и по пункту "А" части 2 статьи 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере.