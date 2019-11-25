В Сибири арестовали четырех подозреваемых в угоне машин и попытках краж из банкоматов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в угонах автомобилей и попытках краж денег из банкоматов арестованы в Сибири. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, трое жителей Новокузнецка прибыли в Красноярск, где вскрыли дверь автомобиля ВАЗ-2110, завели двигатель и подъехали к зданию, в котором находился банкомат. Используя подручные средства, они попытались взломать его, однако это им не удалось, так как сработала сигнализация. В банкомате находилось свыше 4,7 млн рублей.

"Спустя полтора месяца аналогичное преступление было совершено в городе Новокузнецке. Около 3 часов ночи неизвестные проникли в помещение одного из магазинов и попытались разбить банкомат, чтобы похитить свыше 2 млн рублей. Но эта попытка оказалась безрезультатной, и сообщники скрылись на автомобиле ВАЗ-21099. В результате оперативно-разыскных мероприятий эта машина была обнаружена полицейскими в Центральном районе города", - рассказала представитель ведомства.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое местных жителей. Затем полиция совместно с коллегами из Росгвардии задержала еще двоих подозреваемых. "Судом принято решение о заключении троих фигурантов под стражу, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнила Волк.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление"), ч. 4 ст. 158 ("Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору").