Дома более 6,3 тыс. человек в Бийске остались без отопления из-за аварии

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники "Сибирской генерирующей компании" (СГК) ликвидируют повреждение на теплосети, произошедшее в наукограде Бийске Алтайского края. Без теплоснабжения остались 267 объектов, в том числе 218 жилых домов, в которых проживают 6,3 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе СГК.

"Всего отключены 267 объектов, 218 из них - жилые дома, там проживают 6,3 тыс. человек, остальное - социальные объекты. Специалисты восстанавливают задвижку на тепловой сети в тепловой камере, проводить земляные работы там не нужно", - сказал собеседник агентства.

По данным СГК, проверка температуры в помещениях, включая замеры в детских садах, показала, что там от 20 до 25 градусов тепла. В Бийске в понедельник минус 12 градусов.

Прошлой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей ЖКХ в регионе достигает 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошли в крае на сетях уже в новом отопительном периоде.