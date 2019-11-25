Новая школа искусств открылась в Саянске

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Новая школа искусств, рассчитанная почти на тысячу учеников, открылась в городе Саянск Иркутской области. По словам губернатора Сергея Левченко, на ее строительство было выделено свыше 250 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.

"Из областного бюджета на строительство было выделено почти 244 млн рублей, еще около 13 млн составило софинансирование из местного бюджета", - сказал Левченко. Он отметил, что проектировщики постарались учесть предложения и пожелания участников образовательного процесса.

"Новая школа, проектирование и строительство которой началось в минувшем году, позволит детям заниматься в комфортных условиях и с использованием самой современной техники", - сказали в пресс-службе. Там пояснили, что если ранее занятия проходили в трех разных корпусах, то сейчас ребята будут учиться в новом трехэтажном здании, приспособленном, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, школа располагает теперь новыми музыкальными инструментами, мебелью, учебным и специальным оборудованием, оборудованием для классов изобразительной деятельности и оргтехникой на общую сумму в 44,5 млн рублей. Поздравляя учеников и педагогов, губернатор также подарил школе сертификат на приобретение новых гончарных кругов.

В пресс-службе губернатора ТАСС также пояснили, что школа искусств в Саянске осуществляет образовательную деятельность по трем направлениям: художественное, музыкальное и хореографическое. Всего в школе обучаются 933 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет, работают 43 педагога, из них 11 молодых специалистов, которые являются ее выпускниками.

В свою очередь, мэр Саянска Олег Боровский напомнил, что в муниципалитете действует комплекс мер соцподдержки молодых преподавателей: обеспечение служебным жильем, компенсация расходов по найму жилья, доплата к зарплате в размере 80% от оклада в течение четырех лет с момента начала работы после окончания средне-специальных и высших учебных заведений.