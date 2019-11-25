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В Красноярском крае возобновили поставку лекарства для больных ВИЧ

Между региональным Минздравом и аптечной сетью "Губернские аптеки" подписан новый контракт

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Поставки противовирусного лекарственного препарата "Долутегравир" ("Тивикай"), используемого при лечении ВИЧ, возобновились в аптеки Красноярского края. Об этом в понедельник ТАСС сообщил пресс-секретарь сети "Губернские аптеки".

Сообщалось, что в регионе возникли проблемы с выдачей этого лекарства ВИЧ-инфицированным. Отсутствие препарата связывали с окончанием контракта между региональным Минздравом и выигравшей тендер на поставку лекарств государственной аптечной сетью "Губернские аптеки", которая принадлежит краевому правительству.

"[Новый] контракт подписан. Только-только получили спецификацию по нему на предмет, куда и в каком количестве развозить в аптеки. Сейчас его ["Тивикай"] будут загружать в машину и везти в аптечную сеть", - сказал Патюков.

По данным Минздрава региона, сейчас на складах аптечной сети "Губернские аптеки" имеется 2 тыс. упаковок этого препарата, и это количество является достаточным для обеспечения пациентов в Красноярском крае. По данным регионального управления Роспотребнадзора на конец 2018 года, в крае проживают порядка 33,2 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан.

"Губернские аптеки" созданы в 2004 году, в состав сети вошли государственные аптеки региона. Сейчас в составе сети работают порядка 270 аптек и аптечных пунктов, а также ветеринарных аптек. Сеть работает на территории всего края. По оценкам компании, ежемесячно ее услугами пользуются около 800 тыс. потребителей.

Теги
РоссияКрасноярский край
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