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Год театра в России

В Алтайском крае сдали первый дом для работников культуры

По словам министра культуры региона Елены Безруковой, последний раз жилье работникам культуры выделялось в крае более 20 лет назад
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© Ксения Шубина/ТАСС

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Жилой 17-этажный дом, впервые построенный специально для работников культуры и сотрудников театров, сдали в Барнауле в Год театра. В доме 126 квартир, 91 из которых предназначены для работников отрасли, и первые из них в понедельник получили ключи, сообщила на открытии ТАСС министр культуры региона Елена Безрукова.

"Я работаю с 2006 года, за это время даже вопрос не ставился о строительстве подобного объекта. Последний раз жилье работникам культуры выделялось <...> более 20 лет назад, отдельного специального дома <...> не строилось вообще. Этот дом был изначально задуман как дом для работников культуры, в дальнейшем, учитывая дефицит (государственного жилья), было принято решение выделить небольшую квоту для работников здравоохранения и образования. Всего квартир 126, 91 - работникам культуры", - пояснила Безрукова.

Преимущественно квартиры предназначены для работников театрально-концертных учреждений, актерских семей и молодых актеров и артистов четырех краевых театров, расположенных в Барнауле, а также филармонии, государственного оркестра "Сибирь" и государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай". Получат жилье и несколько специалистов уникального профиля - педагогические работники музыкального колледжа и колледжа культуры, один реставратор Государственного художественного музея Алтайского края. Безрукова отметила, что новый жилой дом значительно закрывает потребность в жилье для работников культурной отрасли региона.

Строительство объекта по контракту начали в октябре 2017 года и закончили в марте 2019 года, нескольких месяцев потребовали получение разрешительных документов и проверки строительных ведомств. Как пояснил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ региона Игорь Спивак в строительство объекта было направлено более 249 млн рублей из краевого бюджета, в том числе, 230 млн пошли на строительно-монтажные работы, остальное - на покупку внутридомового оборудования, техническое присоединение к сетям. Квартир сдаются уже полностью с отделкой, общая площадь квартир - 7,4 тыс. кв. метров, в доме квартиры одно-, двух- и трехкомнатные.

По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Дениса Губина, для региона создание этого здания стало историческим событием - в крае впервые появился объект такого формата - "культурный дом". Как отметили в пресс-службе Министерства культуры региона, символично и то, что этот жилой дом сдали в Год театра, объявленный в России.

Теги
РоссияАлтайский крайГод театра в России
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