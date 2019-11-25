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Театральный проект в новосибирском метро покажут на Рождественском фестивале искусств

Его старт состоится в полночь 12 декабря

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Новосибирский метрополитен впервые станет одной из площадок Международного рождественского фестиваля искусств - крупнейшего форума культуры за Уралом, который пройдет в Новосибирской области со 2 по 14 декабря. В рамках программы XIII Рождественского фестиваля состоится ночной проект "Предел": на станции метро гостям покажут визуально-звуковую инсталляцию, сообщила ТАСС в понедельник один из авторов проекта, директор Первого театра в Новосибирске Юлия Чурилова.

"Проект будет осуществляться на конечной станции метро ("Площадь Гарина-Михайловского" - прим. ТАСС). Это художников вдохновило на название проекта "Предел" как момент нахождения в конечной точке пути. Проект создается в жанре, название которого переводится как "специфика места". Задача - изменить взгляд, восприятие зрителем привычной городской метро среды, посмотреть на это как на произведение искусства", - рассказала Чурилова.

Она добавила, что над проектом "Предел" работает коллектив новосибирцев: режиссер Сергей Чехов, художник Евгений Лемешонок и композитор Владимир Бочаров. По словам собеседницы агентства, проект осуществляется при поддержке мэрии Новосибирска.

"Для этих художников это такой последовательный путь создания театра вне театра и отказа от каких-то привычных театральных средств выразительности. В проекте не будет актеров с выученным текстом. Это скорее визуально-звуковая инсталляция, которая будет построена на наблюдениях за повседневной жизнью метро. В проекте будут технические средства, звуки, видео. Актеров, исполнителей-перформеров не предполагается", - сказала Чурилова.

Она добавила, что в особую атмосферу зрители будут погружены еще в точке сбора - на станции метро "Сибирская", откуда на поезде доберутся до станции метро "Площадь Гарина-Михайловского". Старт проекта "Предел" состоится в полночь (20:00 мск) 12 декабря, он рассчитан не более чем на 100 зрителей.

Ранее ТАСС сообщал, что запуск акции "Ночь в метро" должен был состояться в Новосибирске в марте, к тому моменту все необходимые процедуры для проведения мероприятия были согласованы с руководством метрополитена. Однако, как уточняла вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, акция была перенесена на конец года по техническим причинам. В конце года проект новосибирских авторов получил название "Предел".

О фестивале

Международный рождественский фестиваль искусств - это один из крупнейших фестивалей за Уралом, впервые он прошел в декабре 1995 года. С тех пор фестиваль проходит в формате культурного форума без конкурсной основы один раз в два года. Новосибирский академический молодежный театр "Глобус", который является организатором театральной программы фестиваля - один из крупнейших и старейших театров Новосибирска.

Новосибирский метрополитен - самый восточный метрополитен в РФ. В его системе действуют две линии протяженностью 16 км, 13 станций, 24 вестибюля.

Теги
РоссияНовосибирская область
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